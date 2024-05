Tipps 16.05.2024

Selbstlöschende Fotos sorgen für Interaktion Das Teilen von nur vergänglichen Fotos, die nach dem Betrachten verschwinden, kann bei Nutzern von Online-Dating-Portalen die Zahl der potenziellen Treffer erhöhen, zeigen Forscher der Tulane University am Beispiel einer App aus China. Hintergrund sind Sorgen vieler User um die eigene Privatsphäre, wodurch nur begrenzt freizügig mit Informationen umgegangen wird. Populär wurde dieses ephemere Teilen durch Snapchat. Die erhaltenen Infos können nur einen eingeschränkten Zeitraum lang angesehen werden. Danach werden sie unsichtbar und lassen sich auch nicht mehr abrufen. Das Teilen von Infos in einem bestimmten Augenblick hilft Usern dabei, das sogenannte Kommunikationsproblem bei einem Kaltstart zu überwinden, sagen die Forscher. Dies tritt auf, wenn Menschen nur widerwillig Infos mit unbekannten Partnern teilen.



Damit wird es aber auch schwieriger, Gespräche zu führen, die in der Folge eine engere Bindung mit sich bringen könnten. Da die User eher Fotos teilen, die bald wieder verschwinden, kommt es zu mehr Treffern und bei einer Übereinstimmung auch zu mehr Unterhaltungen, wie die Wissenschaftler in ihrer Untersuchung festgestellt haben.



Vor Beginn der Studie wollte das Team um Yumei He überprüfen, ob das Teilen mit Ablauffrist die Menge an unerwünschten Inhalten, zum Beispiel sexueller Natur, erhöht. Es war jedoch kein signifikanter Unterschied feststellbar. 'Das ist entscheidend, weil das bedeutet, dass dieses Feature Vorteile bringt, ohne das Wohlwollen beim Senden eines Fotos zu beeinträchtigen.' Dies sei auch auf einen wichtigen Unterschied zwischen dem Teilen derartiger Fotos in den sozialen Medien und bei Dating Sites zurückzuführen.



Im ersten Fall sind die Personen bereits bekannt, mit denen Infos getauscht werden. Im zweiten Fall handelt es sich um Fremde. Laut He wollen Menschen, wenn es um das Dating geht, immer noch eine gute Figur mache, um auch einen entsprechenden Treffer zu landen. Das bedeutet aber auch, dass User sogar beim nur kurzfristigen Teilen eher dazu neigen, weniger emotional oder enthemmt zu sein. Die Ergebnisse wurden in 'Information Systems Research' veröffentlicht. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Forschung #Fotos #Social Media #Dating #Smartphones





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Promis sterben früher

Laut einer Studie der University of Queensland und der University of New South Wales kann das Leben als P...



Selbstzerstörung für Elektronik

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) arbeitet an Elektronik mit Ablaufdatum. Konkret wil...



Selbstzerstörung als Datenschutz

Einen besonderen Schutz für den Datenverkehr hat die Firma Infraworks mit dem Programm 'Intether' entwick...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: