Aktuelles 29.11.2023

Jobs nur mit gutem Profilbild

Das Profilbild zur Online-Selbstpräsentation spielt im Bewerbungsprozess eine viel entscheidendere Rolle als bisher angenommen, zeigt eine Studie der Harvard Business School und der Marshall School of Business at University of Southern California.

Passt das Foto demnach ins Bild, wiegen viele Arbeitgeber diesem Umstand mehr Gewicht bei als niedrigeren Bewertungen oder fehlenden beziehungsweise mangelnden Qualifikationen. Details sind in 'Marketing Science' nachzulesen.



Die Forscher haben Daten von Freelancer für einen Zeitraum von sechs Monaten analysiert. Dabei handelte es sich um 63.014 Jobs, die online gepostet wurden. Sie erhielten mehr als zwei Mio. Bewerbungen von 160.014 Freelancern. Diese Daten wurden zwischen Januar und Juni 2018 gesammelt. Jenseits von Demografie und Schönheit gibt es laut den Forschern einen starken Zusammenhang zwischen einem einfach typengerechten Aussehen und der angenommenen Leistung im Job.



Die Auswirkung der vermuteten Job-Eignung ist sogar noch stärker, wenn das Reputationssystem der Plattform stark aufgeblasen ist. Das bringt mit sich, dass ein geringeres Ausmaß an Diagnosedaten zu einem Bewerber die Auftraggeber dazu zwingt, sich bei der Beurteilung des Profilfotos mehr auf ihren Instinkt zu verlassen. Stärke und Einfluss eines guten Fotos seien gleichzeitig nicht leicht zu überwinden, wenn Plattformen einen oder mehrere Freiberufler basierend auf Reputation und/oder Zeugnissen empfehlen.



Den Experten nach ist die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Berücksichtigung des Profilbildes bei der Jobvergabe umso größer, je mehr Kandidaten von einer Online-Plattform präsentiert werden. 'Diese Ergebnisse legen nahe, dass Profilfotos zusätzlich zur Herstellung eines Vertrauens zwischen den Beteiligten auch noch eine weitere, unbeabsichtigte Folge haben. Davon gehen mittlerweile viele Marketplaces in diesem Bereich aus. Diese Fotos können für Bewerber, die über kein 'entsprechendes' Aussehen verfügen, einen Nachteil mit sich bringen.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Profilbild #Profilfoto #Job #Arbeit







Auch interessant!

Portraits von der KI für Bewerbungen?

Bewerbungsbilder sollen schon bald die beste Seite einer Person im Lebenslauf zeigen. Doch in Realität ge...



Profilvideo zum Profilfoto

LinkedIn bietet direkt am Profilbild die Möglichkeit einer Vorstellung in Form eines Kurzvideos. Wenige S...



Linkedin Profilvideo: Cover Story

Seit einigen Wochen ist die Funktion nun in der App freigeschaltet, schön langsam wird sie für alle User ...



Wirksame Profilbilder in Social Networks

Wer vorteilhaft in Social Networks präsent sein will, braucht wirksame Portraits als Profilbild. Doch was...