Blickrichtung und Profilfotos In den verschiedenen Social Networks und Plattformen, die Profilfotos brauchen, sind mitunter unterschiedliche Fotos besser. Alleine die Blickrichtung ist dabei schon entscheidend für Erfolg. Wobei Blickrichtung schon falsch ist, denn der eigentliche Blick ist im Profilfoto besser direkt in die Kamera gerichtet - die Augen, die jemanden Ansehen, provozieren schließlich den Blick zurück. Was mit der umgangssprachlichen Blickrichtung gemeint ist, ist die Ausrichtung des Körpers.



Gerade in die Kamera gerichtet ist der Körper nämlich wuchtig, eleganter und attraktiver ist ein leicht gedrehter Körper. Profis drehen und winden den Körper sogar in Richtung Kamera, um noch mehr positive Wirkung zu erzielen. Aus dieser gedrehten Richtung wird der Kopf dann ein Stück richtung Kameraposition gedreht, selten komplett ausgerichtet. Nur die Augen folgen dann bis zum Fotografen.



Aber in welche Richtung dreht man den Körper ursprünglich? Wie beim Lebenslauf gilt, dass der Körper sich nicht vom Inhalt wegdrehen soll (weil das ablehnend und abwesend wirkt). Es gilt also, herauszufinden, wo der Inhalt im Verhältnis zum Foto zu erwarten ist. In der Mehrzahl der erkennbaren sichtbaren Foto-Einsätze muss das Foto also zum Inhalt ausgerichtet werden.



Immer klappt das nicht, aber sich mit offenen Augen in der Plattform zu bewegen und die Mehrheit der Kontakte mit Bildern zu analysieren bringt einen schon weiter. Wenn man draufkommt, dass das sichtbare Einblenden von Profilbildern eher links neben dem Inhalt passiert, dann sollte der Körper eher nach rechts gedreht werden. Positioniert die Plattform vermehrt rechts, dann umgekehrt. Jene Plattformen, die mittige Profilbilder zeigen (auch die gibt es), sind da unproblematischer - da zählt dann mehr die Psychologie: Weitblick zeigt man mit Richtung nach rechts (am Bild) und der Stopper für Scrollende funktioniert besser nach links. Das sind aber Feinheiten der Optimierung, keine Grundsatzentscheidung mehr.



Nicht vergessen darf man bei all der Ausrichutung aber, dass das Licht beim Fotografieren passend gestaltet sein muss. Die Körper- und Kopfrichtung bestimmt die Lichtführung - aber das wissen Fotografen und machen das entsprechend richtig. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Social Media #Profilbild #Richtung





